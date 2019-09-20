«المرور» يكشف حقيقة مضاعفة الغرامات على المخالفات حال عدم سدادها

أوضح المرور السعودي الحالات التي يتم فيها مضاعفة المخالفات، والتي تتضمن توفر «ظرف مشدد» بموجب نظام المرور.

وردَّ «المرور السعودي»- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على استفسار بشأن احتمال مضاعفة الغرامة المالية في حالة عدم سدادها، بأن «المخالفات تسجل بحدها الأدنى ويجوز تسجيلها بحدّها الأعلى، في حالة الظروف المشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

يشار إلى أن نظام المرور ينص على أنه «في حالة تراكم المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المقررة، تقوم الإدارة المختصة بتنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها وفي حال بلغت قيمة تلك الغرامات 20 الف ريال فأكثر، أو مضي ستة أشهر من تاريخ علم المخالف بمخالفته، دون سدادها، بتم إبلاغه بوجوب سداد المخالفة، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، فإذا لم يسدد بعد هذه الفترة، يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدّم له أو أيقاف جزء منها حتى يسدد ما عليه».