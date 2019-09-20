شكرا لبحثكم عن خبر دبلوماسية سعودية: لعن الله أبو الإمارات ، ضيعنا بلدنا من أجلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - دبلوماسية سعودية طفح الكيل معها ونشرت تغريدة تتحدث فيها عن وصلت إليه السعودية من تحبط وخسارة أمام شعبها و امام العالم كله من أجل تحالفها مع الإمارات، التحالف العربي الذي قاده ولي عهد السعودية ودعم بن زايد له باستخدام نفوذه القوي في واشنطن العاصمة الامريكية.

وقالت مشاعل العتيبي التي تعرف عن نفسها بأنها دبلوماسية سابقة في الخارجية السعودية، وتقيم في بولندا فيما يبدو حيث حصلت على ماجستير علوم سياسية من هناك كما تعرف عن نفسها، قالت في تغريد ما نصه:





“لعيون الإمارات ضحينا بقطر ولعيون الإمارات سحبنا على تركيا ولعيون الإمارات عادينا تيار الإخوان المسلمين في مصر والمنطقة الذي ندعمة منذُ قرن من الزمن ولعيون الإمارات خسرنا اليمن والشرعية وصمتنا على ليبيا والسودان وتونس وغزة و و و و…. الخ”

وختمت تغريدتها بغضب ولعن الإمارات حيث قالت: “ياخي نعلبو الإمارات على أبو تحالفهم.”





التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات التي تمنت أن تفيق السعودية من غفلتها ومن إنجرارها وراء شيطان العرب الذي يسعى بالأساس لتدمير السعودية قبل غيرها ليتحكم في المنطقة ويحل عقدة النقص التي يعاني منها ويبني إمبراطوريته المزعومة على سيقان الدجاجة.

Advertisements





حيث رد ناشط يقوله: “أخير بدئ الشعب السعودي يفيق من الغيبوبة .نحن في اليمن صحينا علي وهم تدخل الامارات لإستعادة ااشرعية والقضاء علي الحوثي صحينا ولكن متأخرين وإن الامارات هي من تدعم الحوثي وقد قسمت اليمن وشلت الجزر والموانئ كلها.ولكن عسي انتم اخواننا في السعودية تلحقوا نفسكم لازال في الوقت بقية.”





لعيون الإمارات ضحينا بقطر ولعيون الإمارات سحبنا على تركيا ولعيون الإمارات عادينا تيار الإخوان المسلمين في مصر والمنطقة الذي ندعمة منذُ قرن من الزمن ولعيون الإمارات خسرنا اليمن والشرعية وصمتنا على ليبيا والسودان وتونس وغزة و و و و.... الخ



ياخي نعلبو الإمارات على أبو تحالفهم. — مشاعل العتيبي🇸🇦🇸🇦 (@mashalKSA22) September 19, 2019