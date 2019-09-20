إصابة جرّاح في غرفة العمليات بمستشفى في المدينة المنورة .. والشؤون الصحية توضح

أثارت إصابة طبيب إثر سقوطه داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وتسرب سائل إلى الجرح وطلب الطبيب إجازة لتلقي العلاج في بلده، لغطا واسعاً عبر وسائل التواصل وتساؤلات حول جاهزية غرفة العمليات بالمستشفى. وكان الطبيب سقط داخل غرفة عمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وأصيب وتسرب على جرحه سائل من داخل غرفة العلميات، ما استدعى من الطبيب طلب إجازة لمواصلة العلاج في بلده. بدورها أوضحت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، وفقاً لـ”الوطن”، أن الطبيب سقط داخل غرفة العمليات، وتسرب إلى جرحه سائل كيماوي كان يستخدمه في تنظيف جرح أحد المرضى، نافية ما تردد عن تسرب مياه إلى غرفة العمليات.

وأضافت أن قسم العمليات بمستشفى الملك فهد مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويراعى فيه أجود أنظمة ومعايير السلامة، وأن الإجراءات الطبية اللازمة اتخذت للطبيب في حينها، كما أن الحالة نوقشت في المجلس التنفيذي بالمستشفى في حينها، حرصا من الإدارة على متابعة جميع ما يحدث وسرعة معالجته.