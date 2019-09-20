مصور مضاربة حي النسيم بالرياض يكشف تفاصيل المقاطع “المثيرة للذعر”

كشف مقرن عبيد العنزي، مصور مقاطع مضاربات حي النسيم بالرياض والتي تداولها المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل وأطراف تلك المضاربات. وقال العنزي، وهو متطوع بلجنة النسيم وأحد سكان شارع خلكان بالرياض، وفقًا لـ«عاجل»، إن مضاربة نشبت بين قبيلتين من الجالية السورية، مجتمعين في نفس الحي، أثارت الذعر بين السكان، مشيرًا إلى أن الواقعة ليست الأولى بل إن المشهد يتكرر كثيرًا حتى مع أطفالهم ونسائهم.

وأوضح أحد أعضاء أصدقاء المجلس البلدي أنه تواصل مع إمارة الرياض بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنهم تعاونوا بشكل كبير في الحد من تلك المضاربات. وطالب العنزي، الجهات الأمنية بوضع حد لما يعيشه سكان الحي؛ بسبب تكدس الجالية السورية بهذا الحي بشكل مقلق، مؤكدًا أنهم وضعوا البسطات العشوائية بشكل غير نظامي؛ ما أدى إلى مضايقة السكان.

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