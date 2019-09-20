شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الهمة» نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تنظم الهيئة العامة للترفيه، خلال موسم اليوم الوطني الـ 89، وبإشراف وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نشاط «ملتقى الهمة» الذي يضم مجموعة من التفاصيل التي تصنع مجتمعاً محلياً يسمو بالتفاعل من خلال قصص الشباب الناجحة والملهمة من 13 منطقة مختلفة بالمملكة.

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‏ويضم الملتقى الذي انطلق أمس (الخميس) ويستمر لغاية الاثنين المقبل الذي يصادف اليوم الوطني، 25 متحدثاً متخصصاً تم تقسيمهم لكل منطقة بالمملكة لخمسة متحدثين، وبحضور 80 شاب وشابة تم ترشيحهم خصيصاً من قبل الجامعات والغرف التجارية والمنظمات المحلية في المنطقة.

‏ويستعرض المتحدثون من خلال «ملتقى الهمة» تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة في المجالات المختلفة ونقلها للحضور بصورة مبسطة تهدف في رسالتها إلى تحقيق الفائدة ونشر المعرفة.

‏ يذكر أنه سيتم وبالتزامن مع الملتقى عبر المناطق المختلفة العديد من النشاطات المتنوعة مثل أركان التصوير التي تضم في طياتها ركن واحد يجمع مختلف الثقافات والمعالم الـ 13 لمناطق المملكة بالإضافة للمعارض الفنية وعروض الفلكلور والموسيقى والصور الجماعية العلوية بالدرونز.