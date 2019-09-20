السعودية اليوم / الفاو تنظم فعالية للتوعية بفوائد النظام الغذائي المتوسطي



نيويورك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم في روما فعالية تعنى بضرورة حصول الجميع على نظام غذائي صحي، مثل النظام الغذائي المتوسطي، لتحقيق أجندة 2030 وحماية وتعزيز مثل هذه الأنظمة الغذائية.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن الفعالية تهدف إلى تعميق فهم النظام الغذائي المتوسطي ورفع مستوى الوعي حول الكيفية التي يمكن لهذا النظام الغذائي من خلالها المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبانت أن الفعالية تركز على أصول النظام الغذائي المتوسطي وتاريخه وتقاليده ومناطقه والمبادئ التي يستند إليها.

وأوضح المدير العام للمنظمة شو دونيو، في كلمته خلال افتتاح الفعالية أن من فوائد النظام الغذائي المتوسطي تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الغذائي المحلية، وتشجيع الزراعة المستدامة وحماية المناظر الطبيعية.

ودعا شو دونيو، إلى الإشادة بمبادرات حماية ودعم النظم الغذائية التقليدية الصحية، مثل النظام الغذائي المتوسطي، وتوسيع نطاق المعرفة بشأن هذه النظم الغذائية.

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