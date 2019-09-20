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التحالف يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة بالحديدة
أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير عدد ٤ مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بُعد والألغام البحرية في الحديدة.
وأضاف التحالف أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
وأكد التحالف العربي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق، أنه بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.
وطالب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على سلامتهم.
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