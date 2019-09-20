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فيديو.. نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن يطربان جمهور اليوم الوطني بالجوف
متابعات الخليج 365 - الجوف
أبدع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، والفنان نبيل شعيل على مسرح مركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا بمنطقة الجوف، في حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.
ويأتي حفل اليوم كبداية لسلسة حفلات غنائية بعدد من المدن السعودية يحييها نجوم الطرب بالوطن العربي احتفالًا باليوم الوطني للمملكة، وتمتد حتى الاثنين 23 سبتمبر، وهو يوم العيد الوطني للسعودية.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على تويتر فيديوهات ومقاطع من أغاني المطرب خالد عبدالرحمن والمطرب نبيل شعيل، التي تفاعل معها الجمهور.
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