، في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها حالاتمنها حالات قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها

ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.

وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري

و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.

وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.

ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.