، في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.
وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري
و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.
وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.
ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 01:31 AM
منها حالاتمنها حالات قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها قتل وإعدام وقنص .. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف أرقامًا منها
ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 1039 جريمة خلال أسبوع واحد فقط انتهكت حقوق الإنسان بمختلف الأشكال وتنوعت ما بين جرائم قتل وحرق وإخفاء قسري واستهداف للمدنيين بشتى أنواع الأسلحة العسكرية.
وتفصيلاً، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أرقامًا من تلك الجرائم التي نفذتها الميليشيات الإرهابية ، وكان من بينها 43 حالة قتل بينهم 6 نساء و12 طفلاً و4 حالات قتل مباشر و7 حالات في انفجار مخازن أسلحة الحوثيين ، و9 إعدام ميداني و3 حالات قنص ، و6 حالات بالألغام ، و13 قتلوا في قصف بتعز والحديدة ، وحالة اغتيال إضافة إلى 189 حالة إخفاء قسري
و77 حالة تفتيش وبينها حرق لمنازل المدنيين، وتجنيد 150 طالبًا من المدارس في مناطق سيطرتهم، وإغلاق 7 مدارس في الحديدة.
وترتكب الميليشيات الحوثية، جرائم إرهابية ضد الإنسانية في مناطق سيطرتها وأدخلت اليمنيين هناك في حالة ابتزاز وخلقت أسواقًا سوداء لبيع المنتجات النفطية ومن بينها الغاز ورفعت الأسعار وضيقت عليهم العيش وتجبرهم على طقوس المذهب الشيعي.
ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير أجزاء كبيرة من الجمهورية اليمنية ونجحت في تحسين أوضاع سكانها بعد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين.
، في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع واحد.. ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب أكثر من 1000 جريمة ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.