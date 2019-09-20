عاجل اليمن : اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق ناشطون سعوديون وعرب هاشتاقا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: #الحرب_العالمية_الثالثة ، بالتزامن مع التصعيد الإيراني الأخير تجاه المملكة العربية السعودية.

وبحسب متابعة، محرر "بويمن" فقد تصدر الهاشتاق الرقم واحد، في قائمة الترند، لدى المغردين في المملكة العربية السعودية، ما يعكس أن حربا عالمية بدأت ملامحها تتشكل فعلا وبكل قوة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية ، اتهمت إيران بشكل مباشر باستهداف معامل أرامكو ، معرضة أدلة تثبت ذلك، داعية إلى تشكيل فريق خبراء دوليين للتحقيق.

كما بعثت السعودية رسميا، برسالتين إلى مجلس الأمن تؤكد أن الهجوم إيراني وأن المملكة لها حق الرد بالإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي.

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ووجهت إحدى الرسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم، فاسيلي نيبينزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.

وقالت الرياض في الرسالتين: "نتعامل مع هجوم إرهابي منظم"، مضيفة أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية".

ودعت المملكة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ "أرامكو" السبت الماضي.

من جهته، هدد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في حديث إلى سي.إن.إن "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال ظريف: لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن “الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية الحكومية يعد “اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه امس الأربعاء من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.