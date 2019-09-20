أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري وقع على امتداد طريق أبوحدرية عند كوبري منيفة، بمدينة الدمام.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن أحد المواطنين أبلغ غرفة العمليات، بوجود حادث سير عند كوبري منيفة الواقع على امتداد طريق أبوحدرية، دون تحديد الخسائر والإصابات.
وأشار متحدث الهلال الأحمر إلى أنه جرى توجيه 4 فرق إسعافية على الفور، مدعمة بفرقتين من جهة أخرى، موضحًا أنه عند وصول أول الفرق الإسعافية تبين وجود حالتي وفاة، وكذلك 7 إصابات تراوحت بين الخطرة المتوسطة والمستقرة، إذ تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى النعيرية العام .
وناشدت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري مروع بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.