الجبير: استهداف معملي أرامكو بأسلحة إيرانية  ليس اعتداء على المملكة فقط

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط، بل اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.
وأضاف، الجبير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، مُطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.
وأكد الجبير أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن تجاوز الخلافات السبيل الوحيد لحماية اليمن والتهاون الدولي سيشجع إيران على ارتكاب المزيد من الإرهاب.
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