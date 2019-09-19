الان تتابع “الحرس الوطني” تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:04 م, 19 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات مبدئيًا لإجراء المقابلة الشخصية حسب المواعيد والأيام المرفقة والشروط الموضحة في الرابط التالي (هنا). وأوضحت الوزارة أن المقابلة تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 30 محرم 1441هـ، بمركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان.

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