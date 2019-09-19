اجازة اليوم الوطني السعودي 2019 للعاملين في القطاع الخاص والبنوك والطلاب

تشهد المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 والذي يأتي احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية، حيث يحتفل هذه الأيام كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بيوم العيد الوطني السعودي 1441 حيث تتزين شواع المدن في المملكة العربية السعودية بالاعلام، كما يحصل العاملون في كافة القطاعات على هذا اليوم كيوم عطلة رسمية من أجل الاحتفال بيوم تأسيس المملكة.

ويأتي يوم العيد الوطني للملكة العربية السعودية يوم 23 من سبتمبر من كل عام، حيث يحصل فيه كافة العاملين داخل المملكة العربية السعودية على إجازة خلال هذا اليوم، لذا فإن وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية قد حددت موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 2019 لكافة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضاً للعاملين في قطاع التعليم وطلاب المدراس والجامعات.

اجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس وموظفي قطاع التعليم

وستكون اجازة اليوم الوطني 2019 في المملكة العربية السعودية لكافة العاملين في قطاع التعليم والطلاب بداية من يوم الجمعة الموافق العشرين من الشهر الحالي، وتستمر الإجازة حتى يوم 23 من الشهر ذاته، ليكون بذلك أول أيام العودة للعمل في المدراس والجامعات يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

اجازة اليوم الوطني للعاملين في القطاع الحكومي

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي يوم الأحد والاثنين القادمين من أجل الاحتفال باليوم الوطني السعودي، خاصة وأن اليوم الوطني يأتي قبل يوم عطلة أسبوعية وهو يوم السبت، وبعده الأحد، لذا فإنه سيكون يوم الأحد والاثنين إجازة لكافة العاملين في الدولة.

اجازة اليوم الوطني السعودي 2019 للقطاع الخاص والبنوك

وستحصل البنوك على يوم واحد فقط وهو يوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي سيأتي هذا العام يوم الاثنين فقط الموافق 23 سبتمبر، كما أن الموظفين في القطاع الخاص سيحصلون على إجازة في هذا اليوم، على أن تكون عودتهم للعمل يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من هذا الشهر.