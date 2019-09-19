رابط فحص المساعدة المقطوعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1441

نستعرض وإياكم زوارنا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية، كافة التفاصيل المتعلقة في المساعدة المقطوعه الضمان الإجتماعي، وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أن تلك المساعدة تصرف للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر محدود الدخل، وقد طالب العديد من المستفيدين الذين هم على قوائم الانتظار، بالإسراع في صرف المساعدة المقطوعة، من أجل العمل على تحسين ظروفهم المعيشية التي يمرون بها المواطنين في دولة المملكة، وتسعى وزارة العمل إلى مساعدة الأسر من خلال تقديم العديد من المساعدات المالية والنقدية من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والسلع والخدمات، وذلك بفعل قيام المملكة بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية.

مناشدات من أجل صرف المساعدة المقطوعة

تساءل العديد من المستفيدين من خلال حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد صرف المقطوعة، وقد أجابت وزارة العمل بجواب موحد لكافة المستفيدين على أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة موعد صرف المقطوعه، وقد أكدت على انه يجب الانتظار لحين الصرف، وبذلك تكون الوزارة قد نفت كافة الاخبار التي تناقلتها العديد من المواقع على إلغاء او إيقاف المساعدة المقطوعة.

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كيفية صرف المقطوعه لمستفيدي الضمان

تعتمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على العديد من الأولويات في عملية صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك حسب الأقدمية في تقديم طلب المقطوعة، يذكر أن آخر دفعة قد تم صرفها في شهر جمادى الآخر من العام الهجري 1440، والتي شملت مستفيدي الضمان الذين تقدموا على المساعدة من تاريخ 23/12/1438 حتي تاريخ 08/02/1439، ويمكنك الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المقطوعة