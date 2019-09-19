مدة إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day السعودي وموعدها للقطاعين العام والخاص

ننشر مدة إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day وموعدها وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الخدمة المدنية وأيضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تحتفل المملكة باليوم الوطني في تاريخ الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام، ويرجع احتفال المواطنين السعوديين بهذا اليوم تحديداً يرجع لتاريخ صدور المرسوم الملكي من جانب الملك عبد العزيز الذي يقضي بتحويل وتغيير اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى الاسم الحالي وهو “المملكة العربية السعودية”.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية هذا العام من جملة “همة حتى القمة” شعاراً لها، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ومدته المصرح بها رسمياً من قبل الجهات المعنية، كما يمكنكم الإطلاع على عروض اليوم الوطني بمتجر كارفور السعودية خلال الفترة الجارية احتفالاً بـ 89 Saudi National Day.

إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day

تعود مناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي لما صنعه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود لاستعادة الأراضي السعودية عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، حيث كافح الملك عبد العزيز لاستعادة مدينة الرياض حتى تمكن من استردادها وعاد بأسرته إليها، ثم واصل كفاحه المسلح لمدة تزيد عن 30 عاماً من أجل توحيد البلاد، حتى استطاع توحيد عدداً من المناطق من أهمها (جنوب نجد وسدير، الوشم، ثم القصيم، ثم الأحساء، ثم عسير، حائل، ثم الحجاز)، وقد حدث ذلك في الفترة ما بين عام 1902م حتى اكتمال توحيد المملكة بمنطقة جازان في عام 1930م.

وقد أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ 17 جمادي الأولى 1351هـ، وقد تم تطبيق ما ورد بالمرسوم الملكي الكريم اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 21 جمادي الأولى لعام 1351هـ الموافق لتاريخ 23 سبتمبر 1932م، وتحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني في هذا التاريخ من كل عام ميلادي، ومن يرغب في التعرف على موعد إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day ومدتها، يمكنه ذلك من خلال التالي:

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موعد إجازة اليوم الوطني “وزارة الخدمة المدنية” ( قطاع عام )

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث صرحت بأنه وفقاً لنص المادة (128) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، فسوف يمون يوم الأحد الموافق لتاريخ 22 سبتمبر 2019 إجازة رسمية بسبب وقوعه بين العطلة الأسبوعية وإجازة اليوم الوطني، وسوف تكون العودة للعمل مرة أخرى اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 24 سبتمبر 2019.

يومي الجمعة والسبت (20 و 21 سبتمبر 2019): عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الأحد الموافق لتاريخ 22 سبتمبر 2019: عطلة لوقوعه بين عطلتين رسميتين.

الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019: إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day الرسمية.

موعد إجازة اليوم الوطني “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” ( قطاع خاص )

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 للقطاع الخاص، حيث صرحت بأنه وفقاً لموعد عطلة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي من المقرر أن يوافق يوم الاثنين بتاريخ 24 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، فسوف يكون يوم الاثنين المشار إليه يوم إجازة رسمية بالقطاع الخاص وفق نص المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة.

كما تضمنت خطة التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441 لموعد إجازة اليوم الوطني 89 Saudi National Day هذا العام، حيث من المقرر أيضاً أن تكون إجازة اليوم الوطني السعودي موافقاً ليوم الاثنين بتاريخ 24 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 23 سبتمبر 2019م.