هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يتصدر مواقع التواصل في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بالمملكة العربية السعودية هاشتاج الحرب العالمية الثالثة، جاء ذلك بعدما تصاعدت الأحداث عقب الهجمات التي تعرضت لها أرامكو السعودية من قبل إيران.

يأتي انتشار وسم الحرب العالمية الثالثة بعدما أعلنت السعودية الانضمام إلى ائتلاف تقوده الولايات المتحدة الامريكية لتأمين الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط في ظل التهديدات التي أثارتها إيران بعد هجوم أرامكو الذي أثر على صناعة النفط الحيوية.

ويرمز شعار الحرب العالمية الثالثة إلى الحرب الافتراضية المتوقعة بين التحالف الأمريكي السعودي والتحالف الإيراني، اقتراب اندلاع حرب جديدة بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وسط تكهنات أن تتم على نطاق عالمي مع تكهنات متعددة في أن تصبح حرب نووية مدمرة للطبيعة.

Advertisements

في وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية دخولها الائتلاف قبل قدوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في زيارة منتظرة، حيث خطط المسؤولون السعوديون بشكل منفصل أن يتم تبادل المعلومات حول الأسلحة المستخدمة لمهاجمة حقل نفط سعودي وأكبر مصنع لمعالجة النفط الخام في العالم.

وجسدت بعض الأفلام السينمائية والبحوث في عدة بلدان تأثير الحرب العالمية الثالثة متضمنة استخدام القنابل الذرية والأسلحة النووية بشكل محدود بما تؤدي إلى تدمير الكوكب بالتزامن مع التطور في سباق التسليح والتكنولوجيا وتخصيب اليورانيوم في العديد من الدول.

يشتبهون في تنفيذ إيران للهجوم، تنفي إيران الضلوع في الهجوم، في ظل توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية، حيث أن تشارك، بقوات التحالف ضد هجمات مليشيات الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران.