شاهد طالبة سعودية تفارق الحياة دهساً بسبب إهمال السائق

توفيت طالبة مدرسة في السعودية نتيجة لإهمال سائق الحافلة التي كانت تقلها حيث لم يتريث نزولها حتى أكمل سيره ودهست الفتاة تحت عجلات الحافلة ثم فارقت الحياة.



وأوضح المتحدث باسم إدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، في بيان له، أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة تابعة لنقل خاص ولا تتبع للإدارة.

وأضاف الغامدي أن الحادثة وقعت في حي الشفا يوم الثلاثاء بعد نهاية اليوم الدراسي. ونقلت الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، حيث توفيت لاحقا.

وأكد أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الطالبة الضحية تبلغ من العمر قرابة 14 عاما.

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فيما أكدت مصادر لجريدة "الرياض" أن الجهات الأمنية قامت باستدعاء سائق الحافلة الذي دهس الطالبة للتحقيق معه.

وأظهر مقطع فيديو بحسب روسيا اليوم، مدى إهمال السائق الذي لم يتأكد من نزول الفتاة وابتعادها عن الحافلة.