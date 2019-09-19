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المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه سيقوم اعتبارًا من اليوم بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيًا مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أمس الأربعاء.
وأوضح المصرف المركزي، في بيان أصدره، مساء أمس الأربعاء، أنه تم خفض سعر إعادة الشراء “الريبو” الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس.
وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
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