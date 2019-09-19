سياسي / إهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 20 المحرم 1441 هـ الموافق19 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي، مشيرة إلى حث كونتى السراج على ضرورة التعاون مع الوكالات الأممية المعنية بالهجرة العاملة في ليبيا،مشيرًا إلى حرص إيطاليا على ايجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا،مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة إلى مواصلة سلاج الجو فى الجيش قصف العديد من المواقع لقوات حكومة الوفاق فى جنوب العاصمة وفى تاجوراء ، ومصراتة وجنوب سرت وفى زوارة غرب البلاد ، مكبدة قوات الوفاق خسائرة بشرية وفى العتاد العسكريى .

ونوهت الصحف إلى أن برلين إستضافت اجتماعًا ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

ورصدت الصحف موقف مرشح الرئاسة التونسية من الوضع فى ليبيا ، منوهة ان قيس سعيد أكد أن «الممارسات داخل ليبيا يجب أن تطابق الشرعية الدولية»؛ مشيرا إلى أن «أرض الواقع تشهد ممارسات عديد الأطراف خارج تلك الشرعية.

وعرجت الصحف على لقاء تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيكون في بؤرة النقاش خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا لا تزال الأزمة الليبية مصدر قلق شديد بالنسبة للحكومة الإيطالية، ويمثل حلها مصلحة قومية مهمة.

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