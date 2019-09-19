اقتصادي / النمو الاقتصادي لنيوزيلندا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات



ولينجتون 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تباطأ معدل النمو الاقتصادي لنيوزيلندا في الربع الثاني إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1ر2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،إلا أنه تباطأ عن نسبة 5ر2% التي تحققت في الربع الأول، مسجلا أضعف معدل نمو سنوي منذ الربع الأخير من عام 2013، وخفض بنك الاحتياط النيوزيلندي (البنك المركزي) معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 1% في أغسطس، آملا في أن تؤدي الحوافز الإضافية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والمساعدة في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، مع ضمان عدم تعثر معدلات التوظيف.

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