، الأخضر تحت 16 عامًا يستهل مشوار التصفيات الآسيوية بفوز كبير على سورية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استهل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز كبير على نظيره السوري استقر عند أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر كلٌ من عبدالله الزيد عند الدقيقة السابعة وأضاف صهيب الزيد الهدف الثاني بالدقيقة 17 وعزز مهند براح النتيجة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع بالدقائق (39 و82) .
ويلعب أخضر الناشئين مباراته القادمة أمام باكستان يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة التصفيات أمام عمان يوم الأحد المقبل.
الأخضر تحت 16 عامًا يستهل مشوار التصفيات الآسيوية بفوز كبير على سوريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-19
استهل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز كبير على نظيره السوري استقر عند أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر كلٌ من عبدالله الزيد عند الدقيقة السابعة وأضاف صهيب الزيد الهدف الثاني بالدقيقة 17 وعزز مهند براح النتيجة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع بالدقائق (39 و82) .
ويلعب أخضر الناشئين مباراته القادمة أمام باكستان يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة التصفيات أمام عمان يوم الأحد المقبل.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:35 AM
استهل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز كبير على نظيره السوري استقر عند أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين.
سجل أهداف الأخضر كلٌ من عبدالله الزيد عند الدقيقة السابعة وأضاف صهيب الزيد الهدف الثاني بالدقيقة 17 وعزز مهند براح النتيجة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع بالدقائق (39 و82) .
ويلعب أخضر الناشئين مباراته القادمة أمام باكستان يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة التصفيات أمام عمان يوم الأحد المقبل.
، الأخضر تحت 16 عامًا يستهل مشوار التصفيات الآسيوية بفوز كبير على سورية ،
المصدر : الخليج 365
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