طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في الدمام.. و«تعليم الشرقية» تُحقِّق

باشرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التحقيق في حادثة اعتداء طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس غرب الدمام على زميله وطعنه بآلة حادة، وإصابته بجرح طفيف في يده اليمنى.

وأشار المتحدث باسم تعليم الشرقية، سعيد الباحص، إلى اتخاذ الإدارة الإجراءات المناسبة حيال الواقعة، وتم إسعاف الطالب المصاب ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى المركزي بالدمام، وإبلاغ الجهات الأمنية، والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة، مؤكدًا أن حالة الطالب مطمئنة وغادر المستشفى.

وأكد الباحص أن الواقعة كانت محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأوضح أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على تحقيق وتوفير البيئة التربوية الآمنة للطلاب والطالبات بعيدًا عن أي مؤثرات سلبية، عبر تطبيق آلية مقننة وضابطة عبر قواعد السلوك والمواظبة، والتعامل مع المواقف بما يعزز السلوك الإيجابي، ويمنع ويحد من السلوك السلبي، وذلك عبر أساليب تربوية ونفسية ووقائية وعلاجية في المدرسة؛ لمساعدة الطالب على تطبيق السلوك الذاتي الإيجابي.