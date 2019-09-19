بن حثلين: التحضيرات جارية لإطلاق «مهرجانات إبل» حول العالم

أكد رئيس مجلس إدارة «المنظمة الدولية للإبل» فهد بن حثلين، اليوم الأربعاء، أن التحضير جارٍ لعمل الترتيبات اللازمة لـ«مهرجانات إبل» في عدد من دول العالم.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس مجلس الإدارة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، موضحًا أن هذه المهرجانات تُقام لـ«التعريف بالثقافة العربية الأصيلة الممثلة في موروث الإبل».

وقد اختتمت، أمس الأول الإثنين، في بلدة جانفري بضواحي باريس فعاليات «مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى أوروبا مهرجان دولي للإبل في أوروبا، والذي أقيم لمدة يومين برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة في محافظ بلدة جانفري، وجميع إداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان، السبت الماضي، بحضور محافظ جانفري كريستيان، وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل، وأمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم، والرئيس التنفيذي لنادي الإبل خالد أبوحيمد.

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وتنوعت فعاليات المهرجان، ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل، وللتعريف بثقافة الإبل وكذلك معرض لمنتجات الإبل، وعروض لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى سباق أوروبي للهجن.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، أن رعاية ووجود المنظمة الدولية للإبل في أول مهرجان أوروبي للإبل، يأتي ضمن جهود وأهداف وخطة المنظمة الاستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم، وعدَ إقامة المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهرجانات الابل في أوروبا، مشيرًا إلى أنهم سيعلمون على تطويرها سنويًّا.

وقال: «هذا العمل امتداد واستمرار لما تم عمله في مؤتمر دول آسيا الوسطى الذي نظمناه في شهر أغسطس الماضي في قيرزغستان، وهناك المزيد من المبادرات الدولية ستعلن قريبًا بمشيئة الله»، مضيفًا: «جهود المنظمة ومبادراتها ما كانت لتنطلق لولا توفيق الله، ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومساندة سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل».