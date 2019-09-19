تجميل أعمدة الإنارة وأنوار LED بنجران

تواصل أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في المراكز والمحافظات، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة. وأوضح أمين منطقة نجران حمد حسين عيبان، أن الأمانة قامت بتركيب سواري جديدة للأعلام بعدد من المواقع داخل المدينة، وتجميل أعمدة الإنارة في الطرقات والشوارع والساحات والميادين بالأعلام وأنوار LED وإضاءة الجبال البارزة باللون الأخضر، وتفعيل الشاشات الإلكترونية وجسور المشاة واللوحات الدعائية ومعرض الأمانة الدائم بتصاميم وعبارات وطنية تجسد الفخر والاعتزاز بيوم تأسيس المملكة، إلى جانب تهيئة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني.



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