ألعاب نارية ومجسمات مضيئة وأعلام تزين الشوارع ابتهاجا باليوم الوطني

أكملت مناطق المملكة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89، ففي الوقت الذي أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني، أن «احتفالات الهمة» ستفتتح أبوابها اليوم الخميس إلى الإثنين المقبل 23 سبتمبر، عبر بوابات صممت كبوابات قصر المصمك الذي يحمل رمزية نوعية للمملكة، كما ستتواجد احتفالات الهمة في موقعين بكل من الرياض وجدة، فيما ستكون في موقع واحد ببقية مناطق المملكة. واستعدت أمانة جدة للاحتفال باليوم الوطني بالعديد من الفعاليات المتنوعة من الألعاب النارية التي تضيء سماء جدة لمدة 5 أيام متواصلة، واحتفاليات ومسيرة استعراضية ضخمة على شوارع جدة.

همة حتى القمة

تقيم الهيئة العامة للترفيه فعالية «همة حتى القمة» من 19 وحتى 23 سبتمبر لجميع الفئات على طريق الكورنيش، وتشتمل على احتفالية ومسيرة استعراضية ضخمة على شوارع جدة إضافة إلى الموسيقى الشعبية، عروض الفنون المتجولة، ورش عمل فنية للأطفال، مأكولات متنوعة وتصاميم مستوحاة من ثقافة المنطقة.

الألعاب النارية

تبدأ فعاليات الألعاب النارية في الـ10 مساء من 20 وحتى 25 سبتمبر والفئة المستهدفة جميع الفئات على طول الكورنيش، وتتضمن عروضا مميزة ورائعة للألعاب النارية تضيء سماء جدة مدة 5 أيام متواصلة احتفالاً باليوم الوطني الـ89، كذلك فعالية صقور السعودية والتي ستكون عرض تصاميم الطائرات المشاركة والصقور باحتفال اليوم الوطني السعودي.

كما أعلنت أمانة محافظة جدة عن تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، إضاءات المجسمات، الرسم الجرافيكي في المرافق العامة، عروض الصوت والضوء، عروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة.

من ناحية أخرى أعلن نادي جدة الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون بمناسبة اليوم الوطني الـ89 وضمن فعاليات منتدى الكتاب الإعلان عن فتح المشاركة في مسابقة «قرأنا عن دوت الخليج» أجمل اقتباس في تجسيد الوطنية احتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين. وتضمنت شروط المسابقة إعادة تغريدة المسابقة وكتابة اسم الكتاب والكاتب ورقم الصفحة مع جودة الصورة وأن يكون الاقتباس إبداعيا معبرًا عن حب دوت الخليج.

12 ألف علم

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل برنامجها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89، الذي يتضمن جميع التجهيزات والعديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات التي ستقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والتي تأتي وفقاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الشرقية فهد محمد الجبير، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة قامت بوضع خطة متكاملة مسبقاً تتضمن التجهيزات والاستعدادات والفعاليات التي ستقام في اليوم الوطني الـ89.

وأشار إلى أنه جرى تركيب ما يقارب 12 ألف علم في مختلف الأماكن والإنارات، والاستعداد لليوم الوطني بـ927 لوحة إعلانية، و27 شاشة تلفزيونية في المنطقة الشرقية، كما جرى وضع ما يقارب 310 إضاءات تزيينية، وتوزيع مجسمات في الأماكن العامة بلغت 300 مجسم، إضافة إلى إقامة 28 فعالية خاصة بأمانة المنطقة الشرقية، وإجراء كافة التسهيلات لجميع الجهات المشاركة باليوم الوطني، من ناحية التصاريح، وتجهيز وتوفير الأماكن والمعدات المناسبة، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم توزيع ما يتجاوز الـ16 ألف هدية في اليوم الوطني.

وأفاد الصفيان أن أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للكهرباء والإنارة زينت مبنى الأمانة ومباني البلديات التابعة، وجرى تركيب الأعلام على مباني الأمانة والوكالات وكافة البلديات، موضحاً أن الأمانة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باليوم الوطني الـ89، من خلال خطة متكاملة، مبيناً أن الأمانة قامت بتجهيز المواقع وتهيئتها من أجل الفعاليات المتعددة، بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية، كما جرى تجهيز الطرق والميادين العامة والمتنزهات والحدائق العامة.

جدة

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- احتفالية ومسيرة استعراضية على شوارع المدينة

- مشاركة للموسيقى الشعبية وعروض الفنون المتجولة

- فعاليات الألعاب النارية على طول الكورنيش مدة 5 أيام

- تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام

الشرقية

ـ 28 فعالية خاصة بأمانة المنطقة

- 300 مجسم تم توزيعها في الأماكن العامة

- 27 شاشة تلفزيونية

- توزيع ما يتجاوز 16 ألف هدية

- 927 لوحة إعلانية

- 310 إضاءات تزيينية

- 12 ألف علم