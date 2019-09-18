ساما تخفض سعر الريبو إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الأربعاء، معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، بواقع 25 نقطة أساس من 2.25% إلى 2.00%.

ويأتي القرار، وفقًا لـ”رويترز”، اتساقًا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.







