بالصور: الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى النمسا

قدّم الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، خلال استقبال رئيس جمهورية النمسا ألكسندر “فان دير بيلِن” له في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأربعاء.
ونقل السفير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للرئيس ولحكومة وشعب النمسا، فيما أعرب “فان دير بيلِن” عن تقديره لقيادة المملكة، وتمنى لها ولشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.
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