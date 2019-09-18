وزير الطاقة يكشف عن موقف شركات التأمين من الخسائر الناتجة عن الهجوم الإرهابي على أرامكو

صرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بإن شركة أرامكو تقوم بتقييم الخسائر الناتجة عن الهجوم، مضيفًا أن شركات التأمين لا تغطي الأعمال التخريبية أو الهجمات الحربية أو العمليات العسكرية.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إلى أن مجلس إدارة شركة أرامكوا سيراجع تقييم الخسائر، وستنظر فيه الحكومة عند انتهاء الإجراءات للنظر في عملية التعامل مع تكلفة الخسائر. وأوضح بأن العدوان التخريبي نتج عنه انقطاع نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، فيما تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل، على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً بنهاية شهر نوفمبر.