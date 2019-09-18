تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صور شعار اليوم الوطني السعودي 89 في شوارع ومدن السعودية، استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني التاسع والثمانين، والذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.

اذاعة عن اليوم الوطني السعودي لعام 1441 في الأسفل

وصُمم شعار اليوم الوطني السعودي 89، من جملة "همة حتى القمة"، يعلوها اللون الأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، وتحت الشعار والهوية جملة "اليوم الوطني السعودي 89".

وطالب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتداول الشعار من خلال تغريدة له على موقع "تويتر" وطالب الجميع بالمشاركة واستخدام هوية الموسم "#اليوم_الوطني89" في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وصمم موســم اليوم الوطني التاسع والثمانين بهذا الشكل اســتلهاماً من مقولة صاحب السمو الملكي الأميـر محمـد بـن سلمان "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

وتم اختيار شعار "همـة حتـى القمة" ليسلط الضوء علـى الوحدة الوطنيـة التـي أخـذت البـلاد إلـى مستوى عالٍ مـن التقدم الحضـاري بمشاركة قيادة قويـة، وليشهد العالم على إنجازات السعوديون العظيمة في شتى المجالات.

مقدمة اذاعة عن اليوم الوطني السعودي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم فى برنامج إذاعى جديد، نحتفل به بذكرى تأسيس وطننا العزيز الذى نشأنا به وترعرعنا فى ظله، وطننا الذى إن قدمنا أرواحنا فداء له لا يمكننا أن نرد فضله علينا، وأفضل ما نبدأ به اليوم هو آيات الذكر الحكيم التى يتلوها علينا الطالب/…………………….

يذكر الطالب بعض الآيات من القرآن الكريم التى تحث على حب الوطن مثل:

قوله تعالى فى سورة الحج “وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ”.

أو قوله عز وجل فى سورة البقرة “وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ”.

فقرة الحديث الشريف:

والآن دعونا ننتقل إلى كلام نبينا خير الأنام، المصطفى الهادى عليه الصلاة والسلام، فمع الحديث الشريف والطالب/………….

يذكر الطالب بعض الأحاديث النبوية الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل:

عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ: “وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ” رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

فقرة كلمة الصباح عن اليوم الوطنى:

والآن تحدثنا الطالبة/…………….، عن فضل الوطن وأهمية اليوم الوطنى.

تذكر الطالبة بعض الكلمات عن فضل الوطن وضرورة الاحتفال باليوم الوطنى كأن تقول:

نحن يا أحبائى على مشارف الإحتفال بذكرى عزيزة على قوبنا جميعاً، ألا وهى ذكرى تأسيس وطننا الكريم، وطننا الذى منحنا خيراته، و فتح لنا أبواب منشآته، وطننا الذى شملنا برعايته، وحمانا من الأعداء، فماذا نحن بدون وطن إلا أفراد مُشردة ومتفرقة لا تجد مأوى لها ولا ملاذ، وأقل ما يمكننا تقديمه إلى وطننا الغالى هو رفعة اسمه بين الأمم، وعلو مكانته والعمل بجد وإخلاص حتى نرتقى به ونصل به إلى خير مكان، فوطنكم هو عزكم وشرفكم الذى عليكم أن تقدموا أرواحكم فداء له ولترابه، حفظ الله وطننا الغالى وأعزه بين الأوطان.

فقرة هل تعلم عن اليوم الوطنى:

المعلومة خير زاد ينتفع به المسلم، ونترككم الآن مع فقرة هل تعلم والطالبة/………………..

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تذكر الطالبة بعض المعلومات عن فضل الوطن واليوم الوطنى مثل:

وحدة وطننا لم تكن بشئ سهل، ويثبت التاريخ ذلك.

اليوم الوطنى أجازة رسمية احتفالاً بتأسيس وطننا العزيز.

هل تعلم أن السعودية هى أولى الدول المصدرة للنفط بالعالم.

هل تعلم أن المملكة تعتبر الدولة الوحيدة التى لا زالت تتعامل بالتاريخ الهجرى.

فقرة شعر وشعراء:

لم تنسى أقلام الشعراء الحديث عن الوطن، فالآن نستمع إلى أبيات منتقاه عن الوطن تلقيها علينا الطلبة/……….

تذكر الطالبة أبيات شعرية فى حب الوطن مثل:

علّقوني على جدائل نخلة واشنقوني.. فلن أخون النخله!

هذه الأرض لي.. و كنت قديماً أحلب النّوق راضياً وموله

وطني ليس حزمة من حكايا ليس ذكرى، و ليس حقل أهلّه

ليس ضوءاً على سوالف فلّة

وطني غضبة الغريب على الحزن وطفل يريد عيداً و قبلة

ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه.. وحقله

هذه الأرض جلد عظمي وقلبي فوق أعشابها يطير كنخلة

علقوني على جدائل نخلة واشنقوني فلن أخون النخلة !

فقرة حول العالم:

يشهد العالم العديد من التغيرات التى تحدث ما بين الليلة وضحاها، فهيا بنا الآن نتعرف على ما يحدث حولنا من أخبار مع الطالب/……………….

يذكر الطالب بعض عناوين الأخبار فى الصحف العالمية، كما يعرض على زملائه حالة الجو، ودرجات الحرارة.

ختام البرنامج الإذاعى:

سعِدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، نترككم فى حفظ الله وأمنه، داعين الله أن يحفظ وطننا الغالى من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله، قدمت الإذاعة الطالبة/…………….، تحت إشراف/………………….