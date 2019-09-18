السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير السعودية اليوم مكتب وزارة المالية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة المالية بمكة المكرمة المهندس منصور احمد العمري.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين فرع وزارة المالية مع امانة العاصمة المقدسة.

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19:42ت م

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