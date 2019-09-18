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2019-09-18 احتراق سيارة نقل أموال في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن Advertisements تعرضت سيارة نقل أموال صباح أمس الثلاثاء لحريق بجانب الفرع الرئيسي لبنك الراجحي بمحافظة حفر الباطن. وقال أحد شهود العيان لـ “متابعات الخليج 365“: إن أحد المراجعين ركب السيارة وهي مشتعلة وأبعدها عن البنك حتى وصول الدفاع المدني ، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق تماس كهربائي.







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