اليوم الوطني / أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني الـ 89



الطائف 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أكمل النادي الأدبي الثقافي بالطائف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة الذي يصادف الاثنين المقبل 24 محرم الموافق 23 سبتمبر.

وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي سيقدم مساء الأربعاء المقبل بمقر النادي مجموعة من الفعاليات والفقرات المنوعة بهذه المناسبة الغالية من قبل مجموعة من المثقفين والفنانين والكتاب والأدباء من أبناء محافظة الطائف من الجنسين.

وقال الجعيد : إن من ضمن فعاليات الاحتفال مشاركات شعرية عن الوطن من قبل مجموعة من الشعراء والشاعرات كما ستقدم نصوص نثرية إبداعية عن الوطن وعرضا لأبرز المنجزات الوطنية وسيتم عرض وثائقي عن سيرة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله .

وأضاف أنه سيقام حفل توقيع كتب لبعض أعضاء جماعة فرقد الإبداعية بالنادي وهم القاصة الأستاذة حصة البوحيمد والروائيتان الشابتان نجوى العمري وود الشهيب، كما ستقيم الفنانة التشكيلية المبدعة هبة الوقداني رئيسة فريق "اسكتش آرت" معرضا فنيا خاصا بهذه المناسبة.

وأشار الجعيد إلى أن أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي سيكون لهم مشاركات وتكريم في هذه المناسبة وسياهم خطاطون بكتابة بعض من العبارات الوطنية بجوار أسماء الحضور.

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18:06ت م

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