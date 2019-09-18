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العقيد المالكي : 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.
وقال المالكي : جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ” يا علي”.
وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.
وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.
وتابع المالكي : حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط.
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