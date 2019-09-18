عروض كارفور السعودية Carrefour ksa اليوم الوطني 89 في الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر 2019| تسوق عروض...

أعلن متجر كارفور عن إطلاق عروض كارفور السعودية Carrefour ksa الخاصة بـ اليوم الوطني 89 بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من المواطنين والمقيمين كما اعتادوا دوماً عن عروض كارفور في كافة المناطق والمدن بالمملكة للاستفادة من التخفيضات التي يتم الإعلان عنها، وتلبيةً لرغبات كافة القاطنين على أرض المملكة من جانب كارفور السعودية، فقد أعلنت عن عروض عديدة في الفترة من 19 حتى 25 محرم 1441هـ الموافقة للفترة من 18 حتى 24 سبتمبر 2019م، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر عروض كارفور اليوم في السعودية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 للإطلاع على تخفيضات Carrefour ksa على كافة السلع والمنتجات لتحقيق الاستفادة من مبالغ التوفير التي تبلغ قيمتها 10%.

عروض كارفور السعودية Carrefour ksa

يعد كارفور السعودية إحدى أكبر سلاسل المتاجر الفرنسية الكبيرة الموجودة بالعالم، وقد دخلت في عام 1995 أسواق الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا عن طريق مجموعة “ماجد الفطيم” التي تعتبر رائدة في مجال بيع التجزئة، وتحرص كارفور بشكلٍ مستمر على نيل رضاء عملائها في كل مكان، وتعمل على ذلك من خلال توفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسية مناسبة لما يزيد عن مائة ألف منتجاً، حيث تتيح أمام كافة المتسوقين لديها إمكانية شراء كافة المنتجات التي يحتاجون إليها بمختلف أنواعها وأصنافها.

وقد تم افتتاح أولى متاجر كارفور السعودية في عام 20004، وتعمل كافة الفروع على توفير تشكيلة متنوعة من أفضل وأجود المنتجات المنزلية العصرية ومستلزماتها التي تتوفر بالمملكة، وقد تم الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ 18 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 19 محرم 1441هـ عن إطلاق عروض كارفور السعودية Carrefour ksa لتحقيق الاستفادة من تخفيضات كارفور اليوم، ويجب العلم بأن الأسعار المعروضة على موقع كارفور الإلكتروني شاملةً الضريبة، ومن يرغب في الإطلاع على عروض اليوم الوطني في كارفور السعودية يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (Carrefour ksa).

وإضافة إلى عروض كارفور بمناسبة اليوم الوطني 89 التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الرابط الرسمي السابق، فقد تم الإعلان أيضاً عن عروض منتجات “أمريكانا”، وذلك احتفالاً باليوم الوطني، حيث تم اختيار أصناف معينة من أمريكانا بسعر 8.9 ريال سعودي فقط، ويمكنكم الإطلاع على أصناف وأسعار منتجات أمريكانا وساديا والعلالي من خلال الصور التالية:

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