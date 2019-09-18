السعودية اليوم / " نزاهة" و " البنك الدولي" يبحثان سبل التعاون المشترك



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس في مكتبه بالهيئة اليوم ، نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية السيدة/ باسكال دوبوا .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون القائم بين الهيئة والبنك الدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة،لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي ، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، في هذا المجال.

حضر اللقاء معالي نائب الرئيس لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن المنيف، ومعالي نائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، ومن جانب البنك الدولي رئيس وحدة التقاضي الخاصة السيد ديفيد هوكس، ومسؤول العمليات في مكتب البنك الدولي في مدينة الرياض يوسف الملحم .

// انتهى //

16:25ت م

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