، ارتفاع صادرات النفط السعودي لـ6.88 مليون برميل يومياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - المملكة تقدّم الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.

ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.