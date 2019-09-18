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كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.
ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 03:55 PM
المملكة تقدّم الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"
كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.88 مليون برميل يومياً في يوليو، مقابل 6.72 مليون برميل يومياً في يونيو.
ووفق وكالة "رويترز" تقدّم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
، ارتفاع صادرات النفط السعودي لـ6.88 مليون برميل يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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