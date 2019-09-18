محمد بن مسعود - الدمام - بعد إزالة عقبات قانونية.. وقيمة العقد تصل إلى 1.1 مليار يورو وقّعت شركة الغاز البلغارية التابعة للدولة "بلغارترانسجاس" عقداً بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) مع مجموعة "أركاد" التي تقودها السعودية لبناء خط أنابيب غاز يستهدف بشكل رئيسي نقل غاز طبيعي روسي. وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تم توقيع العقد بعد أن أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه. وتسرع بلغاريا في بناء خط الأنابيب البالغ طوله 474 كيلومتراً يصل حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا؛ لضمان الربط مع خط أنابيب ترك ستريم الذي تدعمه روسيا لصربيا والمجر. 18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 03:53 PM بعد إزالة عقبات قانونية.. وقيمة العقد تصل إلى 1.1 مليار يورو Advertisements مجموعة تقودها السعودية تبني امتداداً لخط "ترك ستريم" عبر بلغاريا مجموعة تقودها السعودية تبني امتداداً لخط "ترك ستريم" عبر بلغاريا وقّعت شركة الغاز البلغارية التابعة للدولة "بلغارترانسجاس" عقداً بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) مع مجموعة "أركاد" التي تقودها السعودية لبناء خط أنابيب غاز يستهدف بشكل رئيسي نقل غاز طبيعي روسي. وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تم توقيع العقد بعد أن أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه. وتسرع بلغاريا في بناء خط الأنابيب البالغ طوله 474 كيلومتراً يصل حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا؛ لضمان الربط مع خط أنابيب ترك ستريم الذي تدعمه روسيا لصربيا والمجر. الكلمات المفتاحية ، مجموعة تقودها السعودية تبني امتداداً لخط "ترك ستريم" عبر بلغاريا ،

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