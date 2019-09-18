إيران تتهم أمريكا والسعودية ببدء صراع في المنطقة

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بأنهما تسعيان لبدء حرب باليمن، مشيراً أن بلاده لا تريد صراعاً بالمنطقة.

وقال روحاني في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام الإيرانية ”نحن لا نريد صراعا في المنطقة... من بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون. السعودية والإمارات وأمريكا ودول أوروبية معينة والنظام الصهيوني هي من بدأت الحرب في هذه المنطقة“.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، أضاف أن الحوثيين، وهم متحالفون مع إيران، هاجموا منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع ”كإنذار“ بعد هجمات على مستشفيات ومدارس وأسواق باليمن ألقيت باللائمة فيها على التحالف بقيادة السعودية.