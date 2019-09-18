تنمية جازان وأرامكو تنفذان برنامج «تمكين» لذوي الإعاقة بجزر فرسان

نفَّذت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بجازان، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ بالشراكة مع شركة أرامكو، برنامج «تمكين المشترك» للأشخاص ذوي الإعاقة بجزر فرسان.

وأوضح مدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بجازان سامي عسيس، أن البرنامج يهدف إلى تأمين الأجهزة الطبية للمعوقين بالجزيرة؛ للإسهام في تمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن الوحدة ستواصل بذل الجهود وتوقيع الشراكات والاتفاقيات مع عددٍ من شركات القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف الإسهام في توفير كل ما يسهم في خدمة المعوقين وذويهم.

يُشار إلى أن جهود الاهتمام بذوي الإعاقة في المملكة، شملت إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، عبر توفير الرعاية المطلوبة وتسهيل وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة، وتهيئة بيئة مناسبة للتعليم والعلاج والتأهيل؛ بتضافر جهود القطاعين الخاص والخيري في هذا الشأن.