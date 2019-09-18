«هدف» ومعهد السيارات السعودي الياباني يبحثان تطوير الشراكة

بحث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، والمدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري، تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وآليات وأساليب الدعم التي يقدمها الصندوق للمعهد, بما يخدم الشباب السعودي المتدربين في المعهد.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ السديري أكّد خلال اللقاء، أنَّ الصندوق يعمل وفق شراكة فاعلة وتعاون مع كثيرٍ من القطاعات الحكومية والخاصة ومنها المعهد؛ سعيًا إلى تحفيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل في بيئات منتجة ومستقرة وآمنة.

وأضاف السديري أنَّ الصندوق يسعى إلى تقديم صناعة تدريبية مميزة ومتطورة مع المعهد لرفع مستوى الملتحقين والمتدربين ليصبحوا رواد أعمال في مجالات مراكز صيانة السيارات.

من جانبه، صرّح مدير عام المعهد بأنَّ الصندوق شريكٌ أساسي للمعهد من خلال أوجه الدعم التي يقدمها للشباب السعودي, معربًا عن تطلٌّعه إلى تطوير التعاون خلال الفترات المقبلة بما يحقق التطلعات.

واطلع السديري، في جولة بالمعهد، على مباني وورش التدريب والمكونة من ورشتين يوجد بها أكثر من 100 سيارة تدريب والفصول التدريبية وتشمل قسم الكهرباء, وقسم أجزاء نقل الحركة, بالإضافة إلى فصول اللغة الإنجليزية ومكاتب التدريب واللقاء ببعض الطلاب والاستماع لهم.