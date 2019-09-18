ماكرون يستجيب للسعودية : سنرسل خبراء للتحقيق في هجمات أرامكو

2019-09-18

متابعات الخليج 365- منة الله أشرف- ترجمة

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب الهجمات التي وقعت، يوم السبت، على المنشآت النفطية في المملكة، وفي ختام المحادثات الهاتفية، أعلنت الرئاسة الفرنسية، منذ قليل، أنها سترسل خبراء إلى المملكة؛ للتحقيق في مصدر الهجمات.

وبحسب موقع “فرانس 24″، قال مسؤول أمريكي، أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلصت إلى أن الهجمات مصدرها إيران، وكان قد اتجه وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إلى المملكة؛ لبحث احتمالية الرد على إيران.

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وفي المحادثات الهاتفية، أدان ماكرون، بشدة، الهجمات، مؤكدًا على تضامن فرنسا مع المملكة، في مواجهة هذه الهجمات.

وجاء في بيان صادر من قصر الإليزيه: “استجابة لطلب من السلطات السعودية، أكد الرئيس لولي العهد، أن فرنسا سترسل خبراء؛ للمشاركة في التحقيقات الرامية إلى تسليط الضوء على مصدر وطبيعة هجمات 14 سبتمبر”.

ولم يعطِ البيان مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة التحقيق أو من تعتقد فرنسا أنه المسؤول عن هذه الهجمات.