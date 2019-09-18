وزير المالية: ندرس خيارات بشأن موقع السوق الثانوية لطرح أرامكو

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ما زالت تدرس خيارات بشأن موقع السوق الثانوية للطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر اليوروموني 2019، أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة وإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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من جهته، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، إن التعديلات الأخيرة على نظام السوق المالية تأتي لما تحتاجه المرحلة المقبلة، لفتح آفاق ومجالات جديدة للسوق المالية.

وأضاف أن أبرز التعديلات شملت تطوير السوق المالية وحماية المستثمر وتطوير مؤسسات البنية التحية للسوق المالية.

وتابع: صياغة التعديلات على السوق المالية لم تقتصر على أفضل الممارسات العالمية بل تم استقراء آراء المشاركين في السوق المالية واللجنة الاستشارية.