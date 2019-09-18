معرفة طريقة استحقاق حساب المواطن ومبلغ الدعم

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن طريقة معرفة هل متابعات الخليج 365 مستحق للدعم أم لا، كما أجاب على استفسار آخر بشأن معرفة قيمة مبلغ الدعم.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال انطبقت على متابعات الخليج 365 شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له، أما لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج فيمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.