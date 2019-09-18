لهذا السبب تأخر المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة

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كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن سبب تأخير انعقاد المؤتمر الخاص بالكشف عن ملابسات استهداف معملي شركة أرامكو.
وأكد وزير الطاقة خلال مؤتمره في جدة، مساء أمس الثلاثاء، أن التأخير كان بهدف التأكد من مصدر المعلومة وتقييم الخسائر في الشركة.
ولفت إلى أنه كان يجب انتظار المعلومة من الشركة حتى تكون الموثوقية عالية، وكان هناك مفاضلة بين إعلان التفاصيل أمس أو اليوم بعد التأكد من التفاصيل، مشيرًا إلى أن تقييم الخسائر تقوم به أرامكو، ويتم مراجعته من مجلس الإدارة وتنظر فيه الحكومة.
وتابع: في شهر سبتمبر لن يكون هناك انخفاض في صادرات المملكة والدخل كما هو.
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