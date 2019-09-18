كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1441 ورقم الضمان الاجتماعي للشكاوي أو الاستفسار

ما هو تحديث بينات الضمان الاجتماعي وما الاستفادة منه؟ يهدف التحديث إلى رفع مستوى الجودة للخدمة المقدمة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وكذلك يضمن وصول الدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى العدد الأكبر ممن هم بحاجة للدعم المادي، فضلا عن تسهيل إجراءات التواصل بين وزارة العمل والتنمية وعملائها من خلال قنوات جديدة متطورة وميسرة، وتحويل المخصصات المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد للحد من مشاكل البطاقات الحالية.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

الذهاب إلى رابط الاستعلام عن تحديث بيانات الضمان.

من الصفحة الرئيسية اختيار استعلام عن حالة التحديث.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

قم بكتابة كود الأرقام في الصورة.

الخطوة الأخيرة الضغط على كلمة إرسال سوف تظهر لك النتائج في صفحة مستقلة.

بعد ذلك ستظهر لك احد النتائج التالية

أنت غير مستفيد تم التحديث بنجاح. أو إيقاف مؤقت من فضلك سارع بالتحديث. أو أنت غير مسجل بالضمان الاجتماعي.

البيانات المطلوبة لتحديث الضمان الاجتماعي

البيانات الشخصية المراجعة وإضافة أي جديد إن وجد.

العنوان موضح و التواصل أي رقم تليفون أو بريد إلكتروني.

رقم الحساب البنكي.

شهادة بيانات الدخل.

الموافقة على الشروط والأحكام للموقع.

من خلال موقع وزارة العمل يمكنكم كذلك استعلام المساعدة المقطوعة، الاستعلام عن تسديد رسوم مكتب العمل، كما أعلنت العمل السعودية على رقم ساخن لتلقي الاستفسار عن الضمان الاجتماعي والرقم هو ” 8001222777 “ثم إدخال رقم الهوية الوطنية عبر الهاتف، ثم قم باختيار الاستفسار المطلوب.