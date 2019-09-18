عاجل اليمن : عمان تفاجئ السعودية بموقف صادم من قصف معامل أرامكو وتصدر هذا البيان المستفز .. ورد سعودي عاجل

شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تفاجئ السعودية بموقف صادم من قصف معامل أرامكو وتصدر هذا البيان المستفز .. ورد سعودي عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هاجم الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، سلطنة عمان، على خلفية بيانها الذي صدر مساء الإثنين حول الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو.

واتّهم “بن مساعد” سلطنة عمان في تغريدة له على صفحته على تويتر رصدها مارب برس "أنها تبرّر الهجوم، منتقداً الحياد العُماني وقال: ” ليت حيادكم يشمل إيران أيضًا!”.

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واعتبر الأمير السعودي أن بيان الخارجية العُمانية كان “متأخرا”، وسخر من نصّ البيان بالقول: هذا البيان المتأخر من الشقيقة عمان وليس من دولة إسكندنافية بعيدة”.

وأعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.