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2019-09-18 مؤتمر صحفي اليوم لوزارة الدفاع متابعات الخليج 365 - الرياض تعقد وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا للمتحدث الرسمي للوزارة بعد أيام من الهجوم الإرهابي السافر على معملي شركة أرامكو .







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