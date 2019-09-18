الان تتابع وزارة الدفاع السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا وتعرض فيه الأدلة التي تثبت تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 تعقد وزاراة الدفاع السعودية مؤتمر صحفي مساء الأربعاء للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، وسيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودي. وتعرض وزارة الدفاع السعودية الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

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