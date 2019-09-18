وزير الطاقة: مئات المتقاعدين السعوديين والأجانب أبدوا رغبتهم في التطوع للعمل بأرامكو بلا مقابل

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مئات من المتقاعدين السعوديين تواصلوا مع مكاتب أرامكو مبدين رغبتهم في العمل تطوعًا بدون مقابل، بالإضافة إلى متقاعدين من الزملاء الأجانب تواصلوا مع الشركة من كل مكان في العالم يرغبون في العمل معنا تطوعًا، بعد الهجوم على معلمي أرامكو في خريص وبقيق، وذلك مصدر افتخار لنا جميعًا.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقده بشأن الهجمات الإرهابية على معملي شركة أرامكو في خريص وبقيق، إن فريقًا دوليًّا مساندًا من الأمم المتحدة سيقوم بالتحقيق في العمل التخريبي، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة جادة في متابعة الأمر للتأكد من المسؤول عن هذه الأعمال بإجراء دولي رصين غرضه إطلاع كل الجهات المعنية، خصوصًا إذا كان الطلب بشأن عملية التحقيق تضمن التأكد من دلائل وقرائن تم ضبطها بطريقة مهنية دولية متعارف عليها.

واستكمل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن العدوان لا يشكّل استهدافًا للمملكة فحسب؛ بل يمتد أثره السلبي على أسواق الطاقة حول العالم، وقد رأينا ذلك في زيادة النظرة التشاؤمية حيال الاقتصاد العالمي؛ فالاعتداء على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة، يشكل هجومًا على كافة الدول النامية والمتقدمة، لذلك فالعالم مطالب بحماية مصالحة من خلال اتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة بمعاقبة الدول التي تمول الإرهاب.